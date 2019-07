Keskkonnaamet määras Uus-Kiviõli kaevandusele ranged keskkonnanõuded

„Kaevandajale on seatud ka ambitsioonikas kohustus võtta 40 protsenti põlevkivi rikastamisel tekkivat aherainet taaskasutusse. See on vajalik, et vältida aheraine suures mahus ladestamist puistangutesse, mis omakorda mõjutab elusloodust ja üldist maastikupilti. Lisaks aitab aheraine suurem kasutuselevõtt vähendada erinevate ehitusprojektide tarbeks vajadust avada uusi lubjakivi, kruusa ja liiva kaevandamiskarjääre,“ selgitas Rahe

Ida-Virumaale Alutaguse ja Lüganuse valda plaanitavale Uus-Kiviõli kaevandusele andsid oma nõusoleku maavarade komisjon, Alutaguse ja Lüganuse vallavalitsused, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning kultuuriministeerium.

Lisaks arutati loa andmist mullu novembris toimunud avalikul rahvakoosolekul.