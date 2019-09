Keskkonnaaktivistid on pahased: meil ei lubatud kliimakonverentsil Jüri Ratasele pöördumist üle anda

Rohelise elustiili portaal Bioneer vahendab, et viimase kuu vältel on aktivistid kogunud allkirju algatusele "Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035". Koos on juba ligi 2500 toetusallkirja, algatusega on liitunud 12 organisatsiooni.

"Pidime pöördumise peaministrile üle andma riigikantselei ja Teaduste Akadeemia korraldataval konverentsil "Kliimaneutraalsus – häving või edu?". Hoolimata eelnevast kokkuleppest andis riigikantselei meile ootamatult teada, et pöördumist konverentsil üle anda ei ole võimalik ning toimumiskohast võidakse eraldada isikud, kes seda teha kavatsevad," märgivad pöördumise algatajad.

Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago ütles, et kuna konverentsi päevakavas on napi kuue tunni jooksul plaanis ligi 15 ettekannet, siis ei leidunud seal head ja väärikat võimalust allkirjade üleandmist läbi viia. "Sarnaste deklaratsioonide üleandmise ja ettekannete tegemise soove saabus meile rohkem kui üks, mistōttu poleks olnud vōimalik kokkulepitud päevakava juurde jääda. Oleme pöördumise koostajatele pakkunud välja võimaluse kohtumiseks ja allkirjade üleandmiseks enne valitsuse kliima- ja energiakomisjoni istungit septembri lõpus."

Ta lisas, et pöördumise koostajate panus kliimaneutraalsuse aruteludesse on väga tänuväärne ning oluline. "Seetõttu on nad ka tänasele konverentsile kutsutud ning osalema oodatud."

Konverentsi ülekannet näeb SIIT.