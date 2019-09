Keski reiting tagasi valimisteaegsel tasemel, Isamaa toetus aasta madalaim

Mittetulundusühingu ühiskonnauuringute instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimane nädal suuri muutusi kaasa ei toonud.

Reformierakonda toetab 34,5% vastajatest ning eelmise nädalaga võrreldes toetus praktiliselt muutunud pole. Keskerakonda toetab 23,5% vastajatest. Eelmise nädalaga võrreldes ei ole muutus küll märkimisväärne (+0,6%), kuid viis nädalat vähehaaval kasvanud toetus on viinud peaministripartei reitingu tagasi tasemele, kus see oli valimiste ajal - vahetult enne valimisi oli keskerakonna reiting 24%.

Kolmandal kohal on konservatiivne rahvaerakond ehk EKRE (15,5%), neljandal sotsid (9,4%) ning viiendal Isamaa (7%). Seejuures on Isamaa toetus madalaimal tasemel sellel aastal mõõdetud tulemuste võrdluses.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 46% ning opositsioonierakondi 43,9% vastajaist.

Tulemuste presenteerimisel on ühiskonnauuringute instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%. Sel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.