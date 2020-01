Keskerakonnast välja heidetud Monica Rand: kellelgi polnud julgust mulle seda otse öelda

"Kuulsin sellest läbi uudisteportaali. Otse ei julgenud kahjuks tõesti keegi seda öelda, et juhatus on sellise otsuse vastu võtnud. Mõne aja eest tuli mulle meili peale teade, et olen Keskerakonna ridadest välja arvatud," rääkis Rand Delfile ja lisas, et sealgi puudusid põhjendused, miks ta parteist välja heideti.

"Julgust otse öelda, et "Monica, me heitsime su nüüd välja", ei ole. See räägib väga palju enda eest," märkis Rand.

Varasemalt on kirjutatud, et Keskerakonna Tartu piirkonna juhil Jaan Tootsil Rannale tööalaseid etteheiteid polnud, aga heidetakse ette vähest suhtlemist piirkonna liikmetega. "Mind väga huvitaks konkreetsed etteheited selle kohta, et ma ei oska suhelda," sõnas Rand.

Samas märkis ta, et nüüd põhjenduste jaoks juba liiga hilja. "Ma arvan, et mul ei ole nende inimestega ühist arutelu ja nemad on oma otsuse teinud. Ega see enam mulle midagi ei anna, kui nad hakkavad põhjendama, kes need inimesed on. Mina tean, kellega ma olen suhelnud, ja minu jaoks pole vahet, kas tegemist on tavaliikme või juhtival positsioonil oleva inimesega. Mina suudan kõigiga ühel tasandil suhelda," leidis Rand.

Ta kinnitas, et jätkab abilinnapea kohal ja jääb ootama Keskerakonna järgmisi samme. "Ma arvan Tartu piirkonna juhatus ja esimees kohtuvad linnapea Urmas Klaasiga (Reformierakond) ning arutavad omavahel teemad läbi, kuidas edasi minna ja mina jään seda ootama."

Selle üle, kas nüüd, kus Keskerakond on Ranna parteist välja heitnud, läheb seni äraootaval positsioonil olnud koalitsioonipartner Reformierakond Ranna umbusaldamisega kaasa, ei soovinud ta spekuleerida. "See on Reformierakonna fraktsiooni enda otsus ja ilmselgelt ei saa siin keegi kuidagi survestada ja sinna sekkuda, ükskõik milline see otsus ka on," sõnas Rand.

Sisetüli Keskerakonna Tartu piirkonnas ja Ranna väljaheitmine