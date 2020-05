Keskerakonnale 50 000 eurot annetanud naine: olen tagasihoidlik inimene ega soovi avalikkuse tähelepanu

"Kinnitan, et Keskerakonnale üle kantud 50 000 euro suurune annetus on tehtud minu isiklikest vahenditest. Soovisin toetada Keskerakonna maailmavaadet ja olen ka esitanud avalduse Keskerakonnaga liitumiseks," sõnab Juhaste. "Olen tagasihoidlik inimene ega soovi avalikkuse tähelepanu, kuid teen kindlasti koostööd õiguskaitseorganitega."

Jüri Ratas ütles täna Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et erakondadele tehtud maailmavaateliste annetuste juures peaksid erakonnad ise kontrollima, kas annetus on tehtud õigetel põhjustel, vahendab ERR. "Ma arvan, et kui erakonnale tulevad maailmavaatelised annetused eraisikute poolt, siis tegelikult peaks olema kuskilt piirist erakonnal endal loodud kontrollmehhanism ja meil on plaanis ka selle kaasuse valguses ka otsus teha. Kui siin jäävad ebaselged vastused, siis on ainult üks lahendus ja annetus tuleks sellele inimesele tagastada," ütles Ratas.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb lausus eile Delfile: "Ma ei oska kommenteerida, miks on ERJK-l selline kahtlus tekkinud. Jana-Helen Juhaste on esitanud taotluse Keskerakonnaga liitumiseks ning selle põhjal järeldan, et ta toetab erakonna maailmavaadet. Oleme talle annetuse eest tänulikud."

Äriregistrist nähtub, et Juhaste oli pikka aega hoopis EKRE liige. Ta lahkus parteist 14. aprillil.