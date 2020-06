Keskerakonnale 50 000 eurot annetanud endine paar: meil pole midagi varjata, oleme rääkinud kogu tõe

Üha pöörasemaks paisuvad vandenõuteooriad on asetanud meid ajakirjanduse rünnaku alla, kus me ei saa tõestada enda süütust ja seaduskuulekust. Me oleme sattunud massilise kriitika alla sotsiaalmeedias. Selle tõttu on tänaseks jäädavalt muutunud kahe perekonna elu, selle all kannatavad juba rängalt meie lähedased, teiste seas viis alaealist last.

Soovime koos kinnitada, et meil pole kõnealuse 50 000 euroga seoses midagi varjata. Teeme koostööd prokuratuuriga, et võimalikult ruttu saaks kinnitust tõde: me oleme teinud eraelus halbu valikuid, kuid me pole kunagi soovinud ega üritanud osta raha eest mõjuvõimu Eesti erakondadelt. Me kinnitame, et antud selgitustele pole meil midagi lisada; me palume ajakirjanduselt võimalust tegeleda kahe segipööratud pereelu kordasaamisega.

Suurim õppetund juhtunust ei käi mitte rahaasjade ega erakondade, vaid lapsevanemaks olemise kohta. Me soovime enda valusa õppetunni põhjal panna südamele kõigile Eesti lapsevanematele: ükskõik kui keerulised omavahelised suhted, tuleb lapse huvid alati seada ettepoole isiklikest soovidest, solvumistest ja ninanipsudest.

Sotsiaalmeedias kirjutas suunamudija Vello Nelikendkaks eile Jana-Helen Juhaste kohta: "Ma saan aru kui too naine lendab peale papi kontole laekumist madallennul Gucci poodi, lükkab rahapakid letile ja ei tule sealt kaks nädalat välja." See poleks Jana-Helen Juhaste maitse ega eelistus, kuid grotesksel moel olnuks see tagantjäreletarkusena palju parem valik, kui meie senised sammud.