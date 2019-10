Keskerakonnale 100 000 eurot annetanud Margus Linnamäe äripartner: see oli emotsiooni pealt tehtud otsus

Loe veel

Kas ta ka edaspidi Keskerakonda või mõnd teist erakonda toetab, pole otsustatud. "Vaatame, mis tulevik toob."

Intervjuu Ivar Vendeliniga täismahus:

Kas te olete varem ka annetanud Keskerakonnale või mõnele teisele erakonnale?

Ei ole annetanud varasemalt, esimene annetus oli.

Miks te otsustasite Keskerakonnale nii suure summa annetada?

Ütleme nii, et see oli täielikult minu isiklik arvamus. Erinevalt teistest, kes on siin kõvasti materdanud kolmikliitu ja just Jüri Ratase valitsust, siis minul on koguaeg olnud ja järjest rohkem kinnistunud mõte, et võttes arvesse, mis on toimunud ja mis olukorda Jüri Ratase valitsus ja Keskerakond sattus peale valimisi ja nüüd kogu nende esimese valitsemisaja jooksul, siis on nad ikka päris hästi hakkama saanud. Võttes arvesse situatsiooni, kuhu nad sattusid. Sellest otsus tuleneski. Ma ei ole enne annetanud ja ei arvanudki, et see nõnda kohe nii suurt tähelepanu pälvib.

Ütlesite, et Jüri Ratas ja Keskerakond on hästi hakkama saanud. Mida te siin silmas peate?

Ma ei hakka siin üldse poliitikat lahkama, ma olen suhteliselt poliitikakauge inimene. Lihtsalt vaadates, kuidas nii ajakirjandus kui ka paljud inimesed on neid väga arvustanud ja neile ka liiga teinud, siis võttes arvesse kõike, mis on toimunud Eesti majandusmaastikul, siis saab ju neile anda päris korraliku hinde. See on minu enda arvamus. Ei ole ju kõik korraga väga halvasti - vaatame, mis toimub kõrvalriikides või kaugemal riikides, endistes nõukogude liidu vennasriikides. Sellest see otsus tulenes, teatud määral ka emotsiooni pealt.

Kas te nüüd ootate ka Keskerakonnalt midagi pärast nii heldet annetust?

Absoluutselt mitte, absoluutselt ei oota. Nagu ma ütlesin, ma olen suhteliselt poliitikakauge inimene ja annetus ei olnud kuidagi sellega seotud. Pigem see oli seotudki sellega, et päris paljud on kritiseerinud neid väga kõvasti, seda teemat on lahatud ja justkui oleks halvasti. Seepärast oli see natuke ka n-ö protesti märgiks, täiesti isiklik. Ei oota midagi ja ärid ei ole ka kuidagi seotud poliitikaga.

Ise viitasite nüüd oma äridele ja jõudsime selleni, et olete Margus Linnamäe äripartner. Kas ta on teie annetusega kuidagi seotud?

Absoluutselt mitte. Tema luges seda sarnaselt eile Postimehest, absoluutselt mitte. See oli minu isiklik toetus Jüri Ratase ja Keskerakonna tegemistele.

Nii et läbi teie Linnamäe Keskerakonda ei rahasta?

Ei rahasta, ärge vandenõuteooriat siin küll, jumala pärast, otsima hakake. Täiesti avalikult tegin seda ja kõik on ju kirjas.

Enne, kui ma jõudsin selle kohta küsida, ütlesite, et teie ärid pole annetusega seotud. Te siis saate aru, et seos Linnamäega tekitab küsimusi.

Kahjuks tõesti niimoodi Eesti majanduses on. Meedia asi on ka alati küsida. Ma arvan, et need inimesed, kellel oleks mingid väga konkreetsed huvid, siis eks nemad oskavad ka seda varjata. Nagu ma ütlesin, mina tegin annetuse natuke ka emotsiooni pealt ja võib-olla kuskil jälle midagi lugedes. Ei varjanud midagi ja olin ka kindel, et küll sealt pärast küsimusi tuleb. Üks põhjus oli ka see, et kui pole midagi varjata, siis tegingi seda lihtsalt. Kahjuks pean teile ütlema, et mingit vandenõuteooriat siit ärge otsige.

Kas edaspidi plaanite Keskerakonda veel toetada?

Ei ole üldse selle peale mõelnud, vaatame, mis tulevik toob. Tõesti, ma ütlen veelkord, ma poliitilist suunda kui sellist ei jälgi, ma ei ole konkreetse poliitilise suuna toetaja, vaid ma arvan, et Jüri ja Keskerakond on, võttes arvesse, kuhu nad sattusid, päris hästi hakkama saanud. See oli minu emotsioon tol hetkel - ärme otsi ainult igal pool negatiivset, vaid vaatame, mis on positiivne. Eesti riigil ju kokkuvõttes läheb hästi, ei saa nüüd kõik kurta.