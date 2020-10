Keskerakonna volikogu saab täna endale uue esimehe

Mölder teatas, et tema kodupartei volikogu esimehe juhi positsioon on vastutusrikas ja ta on valmis seda vastutust kandma.

"Keskerakonna volikogu senised juhid on rajanud selge visiooni ja hoidnud meie lippu kõrgel. Tahan seda kvaliteeti jätkata ning oma noorusliku energia suunata volikogule järgmise käigu leidmiseks," ütleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees ja Pirita piirkonda juhtiv Tõnis Mölder.

Volikogu on koht, kus toimub erakonna-sisene arutelu ja debatt meie poliitiliste seisukohtade kujundamiseks. "Meil seisavad ees pikad ja olulised arutelud. Keskerakonnal on vaja kujundada mitmes olulises küsimuses ühtne positsioon. Olgu selleks kasvõi meie ühine presidendikandidaat," rõhutab Tõnis Mölder. "Meie sõnumid peavad olema selged ja ühiselt kommunikeeritud. Siin on oluline roll ka erakonna volikogu aktiivsusel."

Videovahendusel toimuv Keskerakonna volikogu istung algab kell 10.