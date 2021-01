Keskerakonna uueks peasekretäriks sai Andre Hanimägi

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et eelseisvad valimised ning erakonnas läbi viidud ümberkorraldused vajavad uut lähenemist, et Eesti vanim erakond oleks veelgi tugevam. „Hanimägi tunneb erakonna toimimist ja liikmeid ning on muuhulgas panustanud erakonna edusse viimasel kolmel valimisel. Ta on nii erakonna avalike suhete juhina kui ka linnaosa vanemana tõestanud ennast võimeka juhina, kes oskab leida lahendusi, suhelda nii erakonna liikmete kui ka meediaga ning esitada uusi ideid ja neid ellu viia,“ selgitas Ratas juhatuse valikut.

Hanimägi tänas juhatust usalduse eest ning sõnas, et amet ei saa kahtlemata olema lihtne ning tööpõld on lai. „Keskerakond on valitsuserakond ja meie juhtida on mitmed omavalitsused, sealhulgas ka pealinn, mistõttu meie vastutus oma valijate ja kogu Eesti inimeste ees on eriti suur. Soovin peasekretärina esmajärjekorras kasvatada usaldust erakonda nii meie valijate kui ka kõigi teiste seas, parandada suhtlust erakonnaliikmete vahel ning loomulikult viia erakond oktoobris kohalike omavalitsuste valimistele tugeva ja eduka jõuna,“ rõhutas Hanimägi.

Ta lisas, et linnaosavanemana ta ei jätka. „Haaberstist lahkumine on väga raske ja kurb otsus. Tänan kõiki oma kolleege koos tehtu eest ning linnaosa elanikke. Mul on siiralt hea meel, et viisime ellu mitmed uued algatused ning sain algust teha oluliste projektidega, millest mitmed valmivad juba sel aastal ning jäävad linnaosa kujundama ja elanikke rõõmustama,“ ütles Hanimägi.