Keskerakonna toetusreiting on aegade madalaim

Toimetas: Sarah Adamson Reporter RUS

Keskerakonna toetus on tänavu üha langenud. Foto: Priit Simson

Täna avaldatud uuringust selgus, et Keskerakonna toetus on ajalooliselt madal ning parteide toetusreitingute tabelis on kaua hoitud teine koht kaotatud Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale (EKRE).