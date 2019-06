Keskerakonna toetus langes EKREga samale tasemele

Turu-uuringute aktsiaseltsi poolt korraldatud uuringus selgus, et Keskerakond ning Isamaa erakond on toetajaid kaotanud. Oluliselt kogus toetajaid juurde Reformierakond, kelle poolt on praegu 32 protsenti valimisealistest kodanikest.

Peale Keskerakonna langes ka koalitsioonierakond Isamaa, praegu toetavad neid 9 protsenti hääleõiguslikest inimestest. Sotsiaaldemokraadid näitasid ette aga tõusu, praegu on nende poolt 11 protsenti valijatest.

Parlamendiväliste erakondade populaarsus on sama suur, kui see oli ka riigikogu valimistel: Eesti 200 poolt hääletaks neli protsenti, Eestimaa Roheliste, Elurikkuse Erakonna ja Vabaerakonna poolt aga vaid üks protsent valijaist.

Kolme valitsuspartei kogutoetus oli 46 protsenti ning kahel opositsiooniparteil 43 protsenti. See on väikseim vahe alates valimistest.