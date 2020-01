Keskerakonna Tartu juhatus veenis Monica Randa lahkuma, Ranna seisukoht pole muutunud

Keskerakonna Tartu piirkonna juhatuse esimees Jaan Toots tegi Monica Rannale ettepaneku tagasi astuda ning 2021. aasta kohalikel valimistel kandideerida Tartus Keskerakonna nimekirja esikümnes, vahendab ERR. Rand kinnitas, et temale selline variant ei sobi. "See on minu hetke arvamus. Lihtsalt nii kergelt need asjad ei käi," lausus Rand.

Rand tunnistas, et on erakonna liikmena eksinud kampaania töös kulutuste vormistamisel, kuid abilinnapea töö suhtes ei ole keegi talle etteheiteid teinud. "Ütlesin ka täna veelkord, et mina olen valmis praeguse juhatusega ja piirkonnaga koostööd tegema ja 2021. aasta valimistele vastu minema. See on jätkuvalt minu seisukoht, et ma olen selleks valmis," lisas Rand.

Rand kohtus enne juhatuse koosolekut Tootsiga, et arutada, kas nad saavad oma erimeelsustest üle. Ranna sõnul ootab ta juhatuse otsust, kas nad soovivad, et koostöö temaga lõpeb või suudavad nad erimeelsused ületada ja koos edasi minna.

Toots ja Rand ei ole Delfile tänast kohtumist kommenteerinud. Tootsi sõnul kohtumine veel kestab.

Erakonna sisetüli

Keskerakonna Tartu piirkonnas pikemat aega väldanud sisetüli päädis 8. novembril otsusega, et Rand kirjutab tagasiastumisavalduse, mille esitab aasta viimasel tööpäeval, kui piirkonna juht Jaan Toots on täitnud nende kokkulepet.