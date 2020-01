Keskerakonna Tartu juhatus valis abilinnapea kandidaadiks Aleksandr Širokovi

Keskerakonna Tartu juhatusel tuli leida abilinnapea kohale uus kandidaat, sest senine abilinnapea Monica Rand heideti erakonnast välja. Põhjus oli, et Rand keeldus ametist lahkumast.

"Juhatuse pooled liikmed tunnevad Širokovi, ta on Tartu mees - siin elanud ja koolis käinud, on Tartu maakonnas ka meie erakonnas olnud," ütles Tartu keskerakondlaste juht Jaan Toots. Ta tõi Širokovi tugevate külgedena välja ka laiapõhjalised teadmised ja kogemused majandusest.

Abilinnapeaks esitati ka teine kandidaat, kes end enne koosolekut taandas ja seepärast ei ütle Toots ka tema nime.

Delfi kirjutas täna, et Ranna mahavõtmist toetanud Tartu keskerakondlaste juht Jaan Toots tahtis abilinnapeaks nimetada Peipsiääre vallavanema Širokovi. Viimase kireva poliitilise mineviku tõttu suhtub Reformierakond temasse ettevaatlikult.

Keskerakonnal tuleb leida Reformierakonnale vastuvõetav uus abilinnapea kandidaat, sest ebaõnnestumise korral võivad nad võimust ilma jääda.

Nimelt muudab mitu kuud Ranna ümber kerinud võimutüli keerukamaks see, et Tartu linnavolikogu peab hääletama Ranna umbusalduse poolt, sest ise Rand tagasi astuda ei kavatse. Kuna aga Ranna tagasikutsumise poolt ei pruugi olla kõik Tartu linnavolikogu keskerakondlastest saadikud, võib linnavolikogus üldse hääli puudu jääda, et Rand maha võtta.