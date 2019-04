Keskerakonna sotsiaalministrikandidaat Tanel Kiik: koalitsioonileppes on sotsiaalpunkte mitu lehekülge, olen need ise sinna kirjutanud

Kiik ise tunneb praegu sotsiaalvaldkonda pigem üldisel tasandil, kuid lubab end edaspidiselt pühendada valdkonnaga kurssi viimisele. Väikesele tunnikontrollile sotsiaalvaldkonnast jääb ta hetkel vastuse võlgu. "Kindlasti tuleb ennast ametis tõestada. Tööpõld on meeletu," ütleb Kiik. Koalitsioonileppes on ta sõnul mitu lehekülge pühendatud sotsiaalsüsteemile. "Olen need ise sinna kirjutanud," kommenteerib Kiik.

Keskerakonna otsus just Kiigele ministrikohta pakkuda tuli ta sõnul tema varasemast tublist tööst, millega näitas, et on valmis veel suuremateks väljakutseteks.

Kuigi 30-aastasest Kiigest saab tõenäoliselt koalitsiooni noorim minister, on ta sõnul temaga samas vanuses ja sama ametit kandnud ka mitmed teised varasemad poliitikud. "Maret Maripuu, Taavi Rõivas, Jevgeni Ossinovski," loetleb ta oma eelkäijaid üles.