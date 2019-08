Keskerakonna siselistis kutsutakse erakonna liikmeid Toompeale Ratase toetuseks meelt avaldama

Erakonna listi saadetud kiri on pealkirjastatud "Meie peaministrit rünnatakse! Tule appi!". Kirjas teatatakse, et demokraatlikul teel sündinud valitsust ning peaministrit püütakse ebaõiglaselt kukutada.

"Meie oponendid teevad selleks aktiivselt tööd nii meedias kui ka parlamendis, kodumaal ja välismaal. Näitame esmaspäeval kell 8.45 riigikogu ees üheskoos, et ligi 300 000 inimese häälest riigikogu valimistel ei tohi mööda vaadata! Reformierakonna soov saada iga hinna eest võimule ei lähe läbi kui oleme ühtsed ning toetame Keskerakonna esimeest ning Eesti Vabariigi peaministrit. Liiga palju on veel vaja teha, et lasta võimu juurde taas need, kel sellest kõige suurem puudus," kutsutakse kirjas üles.

Reformierakond ning sotsiaaldemokraadid plaanivad peaministrit umbusaldada just esmaspäeval, lootes tänase päeva vältel saada kokku vajalikud allkirjad ning umbusaldusavalduse tekst.

Reformierakond otsustas möödunud nädalal, et kutsub Elmar Vaheri ebaseadusliku kohalt kangutamise katsega seoses kokku riigikogu erakorralise istungi, kus kavatsetakse esitada umbusaldusavaldus peaminister Jüri Ratase vastu.