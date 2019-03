Keskerakonna pressiesindaja: meil on muud eesmärgid kui kooseluseaduse tühistamine

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi sõnas Delfile, et konsultatsioonid jätkuvad uuel nädalal ning kõigis küsimustes ei ole Keskerakonnal, EKREl ja Isamaal ühisosa veel leitud.

"Kooseluseaduse koha pealt võib tõepoolest öelda, et Keskerakonnal on muud eesmärgid kui antud seaduse tühistamine ning riigikogu valimistel me selleks mandaati ka ei küsinud," lausus ta. "Nii erakonnas kui ka eelmistes ja praeguses fraktsioonis on kooseluseaduse vajaduse osas erinevaid arvamusi, mida erakond on alati arvestanud ja teeme seda ka edaspidi."

Hanimägi lausus, et tulenevalt koalitsiooni valitsuste tööpõhimõttest on võimalik üldjuhul edasi liikuda küsimustes, kus on konsensus. "Meie jaoks on oluline valitsuses seista nende eesmärkide ja otsuste eest, mis tõstavad inimeste heaolu, suurendavad ühiskonna sidusust ja viivad Eesti elu edasi."

Jüri Ratas sõnas eile Delfile, et kõnelused jätkuvad nii homme, teisipäeval kui kolmapäeval. Ministrikohad jaotatakse ära viimasel päeval. Keskerakonna volikogu koguneb taas 6. aprillil, mil küsitakse heakskiitu koalitsioonileppele.