Keskerakonna pressiesindaja: Kaja Kallase pakkumine ei ole laual! Tegu oli avalikkusele suunatud mõttevälgatusega

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi ütleb Delfile, et soovitakse valitsust, kus rõhk neil, kel sissetulek väiksem. "Meenutan, et ühisosa otsimist EKRE ja Isamaaga alustati just seetõttu, et Reformierakonna nn punane joon tõsta tulumaksuvaba miinimumi kõigile tähendanuks 250-miljonilist kulu riigieelarvele ning andnuks enim tulu jõukamatele. Keskerakonna hinnangul saab veerand miljardit eurot kasutada otstarbekamalt kui anda 100 eurot kuus nendele, kelle sissetulek ületab 2100 eurot," märgib ta.

"Reformierakonna esimehe Kaja Kallase pakkumine anda peaministriamet Keskerakonnale ei ole seega laual ning pole olnud ka meie siht. Tegemist on retoorikaga, mis on pigem seotud tänaste konsultatsioonidega kolme erakonna vahel. On raske ette kujutada, et selle mõttega nõustuks Kallase koduerakond," arutleb Hanimägi. "Samas on kahtlemata põnev teada, kas Kaja Kallase mõttele avaldavad toetust ka tema erakonnakaaslased ning millal võiks Reformierakonna juhatus sellise otsuse Keskerakonnale edastada. Pigem võib siin näha avalikkusele suunatud mõttevälgatust, kui et konstruktiivset ja siirast ettepanekut. Igal juhul on lähtub Keskerakond põhimõttest, et üks läbirääkimine korraga."