Keskerakonna kannapööre: enam ERJK likvideerimist ei toetata

"Eesti Keskerakonna fraktsioon taganeb vastavalt riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvi 95 lõikele 3 riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu 193 SE algatamisest," seisab fraktsiooni esimehe Kersti Sarapuu allkirjaga märguandes.

Valitsusliidu erakonnad algatasid mullu mais ERJK likvideerimise ja selle ülesannete andmise riigikontrollile. Keskerakond, Isamaa ja EKRE andsid vastava eelnõu riigikogu menetlusse.

Tasub märkida, et Sarapuu ise oli üks kolmest, kes eelnõu algatas. Lisaks ka Priit Sibul (Isamaa) ning Siim Pohlak (EKRE). Põhjendati, et ERJK vastavus sõltumatuse nõuetele on küsitav. "Välistatud ei ole poliitiline mõju ERJK liikmete üle, kuna ERJK-sse kuuluvad ka riigikogus esindatud erakondade nimetatud liikmed, kes ei tohi olla riigikogu ega vabariigi valitsuse liikmed," seisis eelnõus.

Opositsioon nägi ERJK kaotamise taga Keskerakonna soovi maha raputada olemasolevad ERJK nõuded Keskerakonna vastu, mida on enam kui miljoni euro eest.

"See on, nagu hakkaks maksuvõlglane maksuametit kaotama," tõi sots Indrek Saar näite. Eelnõu takistamiseks tegid sotsid juunis sellele 50 000 parandusettepanekut. Kokkuvõttes jäigi eelnõu edasine arutelu toppama.

Nüüdseks on teatavasti võimuliit lagunenud. Järgmise valitsuse moodustavad Reformierakond ja Keskerakond.

Läänemets: ERJK töövõime vajab tugevdamist

Põhiseaduskomisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsa (SDE) hinnangul on Keskerakonna otsus võtta oma allkiri ERJK likvideerimise eelnõult tagasi ainuõige samm, kuid korruptsiooni vähendamiseks on vaja uuel koalitsioonil tugevdada ERJK töövõimet.

"Eelnõu, millelt Keskerakond oma allkirja tagasi võttis oleks likvideerinud seni end korduvalt tõestanud kontrollisüsteemi ja vähendanud veelgi korruptsiooni ärahoidmiseks mõeldud sanktsioone. Arvestades viimasel ajal toimunut peaksid Reformierakond ja Keskerakond näitama üles oma valmidust lahendada ERJK töö kitsaskohti," märkis ta. ERJK on tema sõnutsi teinud põhiseaduskomisjonile ka ettepaneku kehtestada annetajale tõestamiskohustus, kui annetus on ületanud teatud piiri.