Keskerakonna juhatus kinnitas europarlamendi valimiste nimekirja. Seal on nii Toom kui Gräzin, Kaljulaidi pole

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas sõnas, et Euroopa Parlamendi valimistele läheb erakond kandidaatidega, kes on tõestanud ennast juba nii Euroopa Parlamendis kui ka riigikogu ja omavalitsuste tasandil. „Valijad on alati Keskerakonda tugevalt toetanud ja usaldanud meid Eesti huve Euroopas esindama. Eelmistel valimistel pälvisime enam kui 73 000 valija toetushääle. Kindlasti soovime tugeva, solidaarse ja ühtse Euroopa põhimõtte eest edasi seista ka edaspidi ning usun, et valijad toetavad meie eesmärke,“ rõhutas Ratas.

Kandidaatide järjestus ja valimisplatvorm kinnitatakse laupäeval erakonna volikogus. Juhatusega otsusega on Keskerakonna kandidaatideks 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel Yana Toom, Enn Eesmaa, Aadu Must, Vadim Belobrovtsev, Anneli Ott, Erki Savisaar, Andrei Korobeinik, Igor Gräzin ja Taavi Aas.

On spekuleeritud, et ka Raimond Kaljulaid soovib Euroopa Parlamenti kandideerida. Keskerakonna nimekirjas teda igatahes pole, arvestades ta teravaid sõnavõtte, pole selles muidugi midagi imelikku. Kaljulaid avaldas täna oma blogis, et kaalub veel, mis üldse edasi teha. "Loomulikult pean korra uuesti mõtlema ka Euroopa valimiste peale. Kas ma saan oma toetajaid tõhusamini esindada ühena 101-st Riigikogu liikmest või ühena seitsmest Eesti Euroopa saadikust? Selles on küsimus, mitte minu isiklikes ambitsioonides."