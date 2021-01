Keskerakonna Järvamaa koordinaator koondamisest: nördimus on päris suur, aga teha pole midagi

Esialgu oli koondamisteadetega olnud teatav segadus. “Kuupäevad olid valed,” viitas Ivanov töölepingu lõpetamisajale. Siiski lubas erakond koordinaatoritele mure lahendada. Homme kohtuvad piirkondade koordinaatorid korralisele koosolekule.

Keskerakonna juhatuse liige Jaanus Karilaid avaldas varasemalt Delfile lootust, et töö tehakse ära vabatahtlikult. Ivanov kinnitas, et tema jätkab vabatahtlikult tööd. “Olen seda juba 15 aastat teinud, lisaks on mul juba varem olnud ka teine töökoht,” ütles Ivanov. Siiski polnud piirkondliku koordinaatori töötasu sümboolne taskuraha, Ivanovi sõnutsi said nad umbes pool Eesti keskmist palka.

Ivanov ei pidanud otsust koordinaatorid koondada mõistlikuks. “Kohalikud valimised on tulemas. Ma ei usu, et kõik koordinaatorid jätkavad tööd vabatahtlikuna,” märkis ta. “Nördimus on päris suur, aga teha pole midagi,” lisas Ivanov. “Mõistan, et on vaja raha kokku hoida, aga kas see on õige koht, kust praegu kärpida?” esitas ta veel küsimuse.

Väidetavalt alustasid mõned koordinaatorid tööd detsembris. “Inimene sai ainult mõned nädalad tööd teha ja juba kaotasid töö,” lausus Ivanov. Tema on koos Pärnu koordinaatoriga enda sõnutsi kõige pikemalt seda tööd teinud.

Kokku koondab erakond 24 inimest, nende seas ka töötajaid erakonna büroost.