Keskerakonna jaoks ei tähenda Tederi tunnistus mitte midagi

Korbi sõnul ei ole Keskerakond Tederi versioonist teadlik ja see on tema tõlgendus olukorrast. "Me ei tea, milles Edgar Savisaar ja Teder omavahel kokku leppisid. Meie hinnangul oli tegemist laenuga, mida täna enam pole," ütles ta.

Täna tunnistas Teder, et tegeles enne 2015. aasta riigikogu valimisi Keskerakonna varjatud rahastamisega, et saada Tallinna linnavalitsusest endale soodsat otsust.

Prokuratuur taotleb ettevõtjale 200 000-eurost trahvi ning sellega kaasnevalt menetluse lõpetamist. Samal ajal on prokuratuur taotlenud kohtuasjast Keskerakonda puudutava kuriteoepisoodi lahutamist ning teisele kohtunikule menetlemiseks eraldamist. See tähendab, et Keskerakond soovib kokkuleppemenetluse käigus kohtuasja lõpetada.

Korbi sõnul on Keskerakonna eraldamine tõenäoline, sest kokkulepe prokuratuuriga sõlmiti juba mais. "Ma väga loodan, et nii läheb ja Keskerakonna jaoks jääb see protsess minevikku," ütles ta.