Keskerakonna ja EKRE saadikud küsisid peaministrilt kindlamaid tõendeid Valgevene valimispettuse kohta

Euroopa Liidu asjade komisjon ning välimiskomisjonil toimus täna ülemkogu eelne ühisistung, kuhu oli kutsutud Eesti seisukohti Valgevene asjus tutvustama peaminister Jüri Ratas. “KE esindaja Oudekki Loone ja EKRE esindaja Kalle Grünthal mõlemad väljendasid seisukohta, et pole lõplikke tõendeid valimistulemuste võltsimise kohta,” väitis Kaljulaid.

“Esiteks, on see muidugi jama. On ilmselge, et [Aleksandr] Lukašenka ei saanud 80% valijate hääli ning neid valimistulemusi ei pea keegi legitiimseks. Mingit muud selgitust kui ulatuslik tulemuste võltsimine siin ei saagi olla. Pigem on tegemist ettekäändega norimiseks ning ilmselt Oudekki puhul ka kohalike omavalitsuse valimistele mõeldes sooviga vastanduda Eesti ametlikele seisukohtadele,” lisas Kaljulaid.

Loone ja Grünthal asja nii ei näe. “Väljendasin seisukohta, et Eesti võiks oma ametlikus avalduses öelda, et meil pole tõendeid, et Valgevenes toimunud valimised oleksid läbipaistvad, ilma pettusteta ja väljendavad rahva tahet,” teatas Loone. “Kuna erapooletut vaatlust valimistel polnud, ei ole meil fakte, et valimistulemused väljendaksid rahva tahet. Kui Eesti ütleb, et on toimunud võltsimised, peaks ka lisama fakte ja argumente, kust see info on tulnud. Me ei saanud ei seda kinnitavat ega vastupidist infot,” rääkis Loone, miks esitas küsimusi Valgevene valimiste kohta.