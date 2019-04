Keskerakonna fraktsiooni juhiks valiti Kadri Simson

Fraktsiooni juhiks valitud Keskerakonna aseesimees Kadri Simson ütles, et fraktsiooni roll on toetada loodavat Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsust ning peaminister Jüri Ratast, kolmikliidu kokku lepitud eesmärke ja otsuseid, mis Eesti inimeste heaolu parandavad.

„Keskerakonna fraktsioon on olnud tugev, ühtne ja konstruktiivne nii opositsioonis kui ka peaministrierakonnana. Meil on hea meeskond, mis suudab riigikogus seista meie valijate ja kõigi Eestimaalaste eest,“ rõhutas Simson.

Keskerakonna fraktsiooni asejuhtideks valiti Kersti Sarapuu ja Siret Kotka-Repinski. Kersti Sarapuu oli ka eelmise riigikogu koosseisu liige, 2016. aasta detsembris valiti ta Keskerakonna fraktsiooni esimeheks. Ta on ka erakonna volikogu esimees. Siret Kotka-Repinski on olnud nii riigikogu XII kui ka XIII koosseisu liige. Ta on Lääne-Virumaa keskerakondlaste juht.