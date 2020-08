Keskerakonna 50 000 euro asjus said kaks inimest kuriteokahtlustuse

Juuli alguses esitas prokuratuur kahele isikule kuriteokahtlustuse keelatud annetuse tegemises, ütles prokuratuuri pressiesindaja täna õhtul Delfile. Seda, kuidas isikuteni jõuti, prokuratuur praegu ei kommenteeri. Prokuratuur ei ütle ka, kas kahtlustatavad on annetuse teinud väikeettevõtja Jana-Helen Juhaste ning tema ekskaasa Martin Künnap.

Suurannetuse tegi Keskerakonnale tänavu jaanuaris Tartu väikeettevõtja Jana-Helen Juhaste, kelle sissetulekuid arvestades polnuks sellise annetuse tegemine võimalik. Eesti Ekspress kirjutas toona, et Juhaste mehel on ärihuvid Tallinnas Hipodroomil hoogu võtva suurarenduse juures. Annetuse võimalikest tagamaadest loe lähemalt siit.

Keskerakond otsustas juuni alguses 50 000 euro suuruse annetuse tagastada, kuna sellega seoses kerkis vastamata küsimusi.



Juhaste eitab õigusvastase annetuse tegemist



Jana-Helen Juhaste sõnul annetas ta eksmehelt saadud summa erakonnale, et sellega oma lapse isale kätte maksta.

Juhaste ja tema lapse isa Martin Künnap tegid juunis juhtunu kohta ka avalduse. "Me pole lapsevanematena eeskujulikult hakkama saanud, mille üle kumbki uhked ei ole. Kuid me kinnitame, et oleme rääkinud avaliku tähelepanu alla sattunud annetuse kohta kogu tõe," kirjutas paar avalduses.

Martin Künnap soovis väidetavalt lapse hüvanguks mõeldud ülekandega heastada lapse ja lapse ema ees osaliseltki enda elus tehtud valikuid. Jana-Helen Juhaste soov oli teha kallis ninanips lapse isale, kes pole lapse kasvatamises osalenud. "See pole kõige põnevam ega intrigeerivam selgitus, kuid kinnitame, et see on kogu tõde," kirjutas paar toona.