Keskerakondlased valisid Kadri Simsoni Pärnumaa piirkonna juhiks

Simson ütles, et Keskerakond on viimaste aastate jooksul tõestanud, et meile läheb Pärnu linna ja laiemalt kogu Pärnumaa käekäik vägagi korda.

"Minu jaoks on tähtis, et Pärnu jääks ka uuel valitsusel prioriteetsete piirkondade hulka," lisas ta.

Keskerakonna Pärnumaa piirkonna aseesimeesteks valiti Varje Tipp ja Marko Šorin.

Piirkonna juhatusse osutusid valituks Marko Šorin, Margus Must, Andrei Korobeinik, Ants Lopsik, Heino Busch, Varje Tipp, Krista Nõmm, Ardo Aasa, Peeter Kais, Avo Keel, Elton Jets, Erika Sonntak.