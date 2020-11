Keskerakondlased: Tallinna ametiasutustest uut haridus- ja teadusministrit pigem ei leia

Nii Tanel Kiik kui ka Jaanus Karilaid on märkinud, et ministrikandidaadi suhtes pole erakonnasiseselt veel otseselt persoone välja käidud. Otsustusprotsess olla peaministrist erakonnajuhi teha ning oodatakse ka soovitusi tagasiastunud ministrilt endalt. Arenguid võimaliku kandidaadi suhtes oodatakse pealetulevalt nädalalt.

Vangerdused sõltuvad KOV-valimistest

Mõned keskerakondlased, kellega Delfi on suhelnud, ei usu, et uus ministrikandidaat tuleks Tallinna linna ametiasutustest.