Keskerakondlased pole rahul Mart Helme eilse sõnavõtuga: elad sa ikka veel perestroika ajastul?

„Taunime resoluutselt rahvuste vahelise vaenu ilminguid, antisemitismi ning ühiskonda lõhestavat retoorikat.“

Just säärane punkt koalitsioonilepingust olla meenunud sotsiaalministrile, olles kuulanud "EKRE juhtide sapiseid sõnavõtte koalitsioonikaaslaste ja paljude Eestimaa elanike aadressil".

Tanel Kiik märkis, et Keskerakonda kuuluv peaminister Jüri Ratas on oma töös lähtunud missioonist ühendada inimesi sõltumata soost, vanusest, rahvusest või muudest tunnustest.

"Me [Keskerakond] ei ehita müüre Eestimaal elavate rahvuste vahele ega vastanda inimesi nende sünnipaigast või päritolust lähtuvalt. Eesti peab olema hea, turvaline ja kaasav elukoht kõigile meie inimestele," kirjutas Kiik Facebook'i postituses. "See on lihtne tõde, mida peaks väga hästi teadma ning austama ka EKRE juhid."

Lisaks sõnas Kiik, et Keskerakond ei eduta ega välista kedagi rahvuse alusel - mis neile loeb, on pädevus.

"Meie ridades on võimalik jõuda ministriks, Tallinna linnapeaks või Euroopa Parlamendi liikmeks nii eesti kui vene emakeelega inimestel," ütles sotsiaalminister. "Seisame alati iga inimese eest nii kohalikes omavalitsustes, Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses kui Euroopa Liidu tasandil. See pole nõrkus, mida saaks erakonnale ette heita. Vastupidi, see on Keskerakonna kõigutamatu alusväärtus ja meie suurim tugevus."

Elab Mart Helme siiani möödunud sajandis?

"Selline tunne, et Helme siiamani elab perestroika ajal, kui Eesti ainult plaanis oma iseseisvuse taastada," ütles siseministri kõne kohta Facebook'is ka keskerakondlasest riigikogu liige Maria Jufereva-Skuratovski.

Ta märkis, et tollest ajast on möödunud juba pea 30 aastat ning sel perioodil olla ka palju muutunud: teistsuguse rahvusega noored on edukalt ühiskonnaliikmeiks kujunenud, õppides ära kohaliku keele ning saanud oma ala professionaalideks.

"Kuna Helmed teadvustavad, et Eesti on ka minu kodumaa, ja ma tahan, et inimesed olgu hinnatud nende oskuste ja teadmiste eest, mitte aga selle eest, mis on nende rahvus," küsis Jufereva-Suratovski oma postituses. "Kaua võib?"

Aeg puhkus välja võtta

Ka Yana Toom ei saanud Mart Helme sõnavõtu valguses mitte vaiki olla.

"Ida-Virumaa stigmatiseerimine ja inimeste jagamine omadeks ja mitte omadeks on muidugi sellise siseministri poolt ootuspärane, kuid siiski lubamatu," märkis Keskerakonna eurosaadik Yana Toom. "Riigimees peaks tundma rõõmu selle üle, et ka teisest rahvusest inimesed on Eesti poliitikas esindatud. Aga ei, sellega ähvardatakse."

Yana Toom ei pidanud ka adekvaatseks siseministri lähenemist "ähvardamisel" - Mart Helme olla seda teinud viisil, mida üks intelligentne inimene endale lubada ei saa.

"Tõesti, on aeg minna puhkama," ütles eurosaadik. "Eesti poliitika pole enam see, kus saavutatakse edu kuulujuttude levitamisega ja mõõdetakse professionaalset kõlblikkust rahvusgeenide sisaldusega."

Taustast



Üks olulisimaid arutelupunkte tema monoloogis oli debatt võõrtööjõu teemal, kus Helme ennustas, et kui praegu uksed lahti tehakse, muutub terve Eesti 20 aasta pärast Ida-Virumaaks.



„Minu süda on alati tuksunud Eestile. Eestile, mida tahame hoida Eesti rahva koduna. Meil oli eelmisel nädalal koalitsioonis rida kohtumisi, kus murdsime piike võõrtööjõu küsimuses. Ütlesin peaministrile jõhkralt: tead, Jüri, 20 aasta pärast mina ei ole enam, aga sina oled veel noor. Vaata, mis on juhtunud Tallinnas, siin ei ole enam võim enam eestlaste käes. Kui teeme piirid lahti, siis paarikümne aasta pärast on kogu Eesti Ida-Virumaa ja sind ei ole enam vaja enam, sest nad valivad omale oma kõlvartid ja yana toomid,“ rääkis Helme kõnetoolis.



