Keskerakondlased nõuavad Kallaselt Ratase ees vabandamist

Reformierakonna juht Kaja Kallas sõnas eile rahvusringhäälingule: "Vaadates kõike seda, mida ta peaministrina on korda saatnud, siis Jüri Ratas peaministrina müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui ta saaks jätkata peaministrina ja ma arvan, et see ei ole Eesti huvides."

Sotsiaalminister Tanel Kiik teatas seepeale sotsiaalmeedias, et tema hinnangul on Kallas esitanud Ratasele absurdse süüdistuse ning lisas, et selle eest tuleks tal esimesel võimalusel vabandada.

Ka Kersti Sarapuu teatas täna varahommikul saadetud pressiteate vahendusel, et Ratse "riigimehelikkus on eeskujuks kõigile".

"Kaja Kallase väljaütlemine peegeldab opositsioonis oleva Reformierakonna soovi vahendeid valimata võimu juurde tagasi pöörduda. See on aga järjekordne näide sellest, et Reformierakond tuleb valitsusvastutuse kandmisest võimalikult kaugel hoida," lisas Sarapuu.