Keskerakondlased laidavad Helme avaldust. Karilaid: plaan B jaoks on vaja just eriti soomlasi

"Mart Helme peab mõistma, et plaan B või C jaoks, kuigi need on A osad, on vaja just eriti soomlasi," märkis riigikogulane Jaanus Karilaid. "Lisaks peab suhtuma nendesse, kellelt oodatakse head koostööd, suurima lugupidamisega. Soomlased on olnud meie aken vabadusse, meie vennasrahvas. Igasugune arrogants välissuhtluses peab olema välistatud."

Sotsiaalminister Tanel Kiik märgib: "Väikeriikidel pole kunagi liiga palju sõpru. Soome riik on olnud Eesti sõber ja liitlane nii headel kui halvematel aegadel. Meil tuleb osata seda hoida ja väärtustada, mitte mingil juhul õõnestada. Nõustun igati peaministriga, et Eesti ja Soome valitsuse liikmete vahel saab ning peab olema sisukas ja austav koostöö. See on meie mõlema riigi ja rahva huvides ainumõeldav."

Enn Eesmaa on konkreetsem ja ütleb, et siseminister Mart Helme kommentaar Soome uue valitsuse ja peaministri aadressil oli kohatu. "Eriti paneb imestama see, et sama mees on olnud edurivi diplomaat, Eesti Vabariigi suursaadik."