Keskerakondlased lahkunud Mikk Pikkmetsast: ta oli parimas mõttes tegude inimene. Kõige uhkem oli ta kindlasti oma armsa pere üle

"Tutvusime Mikuga ligi 15 aastat tagasi, mil tema töötas riigikogus nõunikuna ning mina alles poliitikaga tutvust tegin. Vaatasin talle toona alt üles, aga ei täheldanud kunagi, et ta oleks ühelgi ametikohal ennast teistest paremaks pidanud. See polnudki tema loomuses," kirjutas Tanel Kiik.

"Mikk saavutas ebaõiglaselt lühikeseks jäänud elu jooksul väga palju nii Eestis kui Euroopas, aga ennekõike oma kodukandi hüvanguks panustades. Ta oli parimas mõttes tegude inimene, kes leidis oma positiivse ja ausa olekuga sõpru igas seltskonnas. Kõige uhkem oli ta aga kindlasti oma armsa pere üle," täheldas Kiik. Ta lisas, et oli rõõm Pikkmetsa tunda, aga kurb, et õnnetus vallavanema meie seast viis. "Südamlik kaastunne Sinu perele, kallile Maarjale ja kõigile lähedastele. Puhka rahus."

Just Keskerakonna kaudu tundis ka Kadri Simson Pikkmetsa. "Pärnumaa on kaotanud noore ja tegusa inimese. Kui ma 2007. aastal sain riigikogu liikmeks, oli Mikk juba tööl fraktsiooni nõunikuna. Arvan, et just Miku töökus on põhjus, miks ma olen andnud ka hiljem väga paljudele noortele võimaluse enda tõestamiseks ning pole neilt nõudnud pikka elulookirjeldust," kirjutas Simson.

"Mikk on suurepärane näide noorest, kes läks Euroopasse tööle ja kogemusi omandama, kuid tuli seejärel koju neid rakendama. Ta oli alati oma südames pühendunud Eesti maaelule ning selle arendamisele. Seetõttu ei olnud üllatav, et tagasi tulles läks ta vallavanemana oma kodukandi elu arendama. Pärast haldusreformi sai temast suure Lääneranna vallavanem. Mikk lähtus põhimõttest, kus viga näed laita, seal tule ja aita. On kurb, et väga paljud tema plaanid ja unistused jäävadki täitmata…" nentis Simson. Ta avaldas kaastunnet Pikkmetsa perele.

Lisaks on sajad inimesed erinevate Pikkmetsa lahkumisest kõnelevate postituste all Facebookis Pikkmetsa perele kaastunnet avaldanud. Mitmed rõhutasid just Pikkmetsa töökust ja muhedat suhtlusviisi.