Keskerakondlane Vladimir Velman: ma armastan Eestit, aga põlgan neid, kes teda valitsevad

„Ärgem valetagem. Meil ei ole juba ammu riiki. See, mida nimetatakse valitsuseks, on lihtsalt kolme justnagu partei kokkulepe. Justnagu, sest parteid on haihtunud. On jäänud kambad isiklike huvide järgi. Ideoloogiat ei ole. Ajalooline ring on täis. Kas tõesti peab keegi peaministrit ministrite kabineti juhiks? Ärge tehke nalja,” kirjutas Velman.

Velman jätkas, et kunagi oli ta valmis Keskerakonna ridadest lahkuma, sest parteid enam ei ole.

„Täpsemalt on ta alles jäänud Tallinna tasemel. Ja see hoiab mind otsustavast sammust tagasi. Sest seni ma veel usun, et Mihhail Kõlvarti meeskond on võimeline linna edasi viima. Ja seetõttu jään ma selle meeskonna liikmeks,” teatas Velman.

Velman rõhutas, et teab Keskerakonnast väga palju ja hoolitses kümme aastat selle sidemete eest Venemaa suunal.

„Oletan, et keegi parteis ei tea nende kontaktide kohta nii palju detaile. Ka koostöölepingu Ühtse Venemaaga valmistasin ette mina. Ja Putiniga oli mul tunniajane jutuajamine. Ja Ukraina liidritele Janukovõtšile, Tõmošenkole, Sõmonenkole teatasin pärast sõitu Krimmi, et nad kaotavad selle poolsaare. Pärast kutsuti mind jutuajamisele kõige kõrgemal tasemel ja tunnistati, et minu seisukoht väärib tähelepanu,” kirjutas Velman.

Velman teatas ka, et teab nüüd, mis oli Edgar Savisaare peamine viga.

„Ma ütlesin seda talle näkku. Mul on kahju, et minu kodumaa Eesti ei saanudki riigiks. Mul on kahju, et me ei saanud ühtseks rahvaks. Olgugi, et erinevaks rahvustelt. Ma armastan seda maad. Aga põlgan neid, kes teda praegu valitsevad,” teatas Velman.