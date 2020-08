Keskerakondlane Igor Kravtšenko ei nõustu Kaljulaidi ega Reinsaluga: sanktsioonid teeksid Valgevene lihtinimestele liiga

„Olukord on järgmine: Valgevene keskvalimiskomisjon tunnistas võitjaks Aleksandr Lukašenka, teda õnnitlesid mitmete riikide juhid,“ ütles Kravtšenko RusDelfile. "Teie mainitud „Euroopa kogukond” on otsustanud vaatlejaid valimistele mitte saata. Pärast seda nende avalduste austamine ja neile viitamine on väga kahtlane tegu."

Kravtšenko pole nõus ka sanktsioonide kehtestamisega, millest Euroopa Liidu liikmesriikide seas ka juttu on olnud.

"Sanktsioonid tabavad peamiselt tavakodanikke. Ja ma arvan, et eurooplaste jaoks on äärmiselt kergemeelne ja lühinägelik eeldada, et selle tulemusel astuvad valgevenelased valitsuse kukutamiseks tänavatele," märkis ta oma seisukohta kirjeldades ning lisas rõhutades, et Valgevene parlamendisuhete gruppi kutsutakse üles tegema koostööd Valgevene Vabariigi seaduslikult valitud parlamendiliikmetega, sõltumata nende poliitilistest vaadetest.

Tuletagem meelde: 9. augustil toimunud valimised võitis Lukašenko, mis põhjustas kogu riigis tuhandeid meeleavaldusi. Nende tagajärjel hukkus vähemalt 2 inimest. Inimesed käisid tänavatel, sest uskusid, et valimised olid ebaõiglased.

Mõne aja pärast sattus Eesti välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa partei) välisportaalidesse: ta soovivat ÜRO Julgeolekunõukogu istungil juhtida tähelepanu Valgevene probleemidele.

Läti välisminister Edgar Rinkevitš lisas hiljuti, et Läti toetab mitmete Valgevene ametnike suhtes individuaalsete sanktsioonide kehtestamist. Saksamaa välisminister Heiko Maas rõhutas, et pärast Aleksander Lukašenko presidendivalimiste võitjaks kuulutamist peaks Euroopa Liit arutama Valgevene vastaseid sanktsioone.

President Kersti Kaljulaid ei õnnitlenud Lukašenkot valimisvõidu puhul. Ta märkis vaid, et jälgis murelikult, kuidas Valgevene võimud suruvad julma jõu abil maha rahumeelseid meeleavaldusi, piiravad kogunemisvabadust, avaldavad survet kodanikuühiskonnale ja rikuvad põhilisi inimõigusi.

Järgnev on loetelu riikidest, mis õnnitlesid Lukašenkot valimisvõidu puhul: Venemaa, Hiina, Tadžikistan, Aserbaidžaan, Kasahstan, Türgi, Moldova.