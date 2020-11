Keskerakondlaste enamus leiab, et partei peaks jääma traditsioonide juurde, samas on erakonnas ka jõuline erinev seisukoht, mille esindajad leiavad, et ühiskond jõuab varem või hiljem sinnamaani, mil erinevad abieluvormid on lubatud.

“Lihtsalt küsimus on, millal on ühiskond selleks valmis. Kui me vaatame teisi Euroopa riike, siis on see debatt kestnud keskmiselt 10-20 aastat ja siis on tehtud üsna avaraid otsuseid,” lausus Mailis Reps.