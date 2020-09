Keskerakond visati Eestimaa südames koalitsioonist välja. Paide linnapea Priit Värk: ei tahaks avalikult musta pesu pesta

"Ei tahaks avalikult musta pesu pesta," kommenteeris Paide linnapea Priit Värk (Isamaa) kaaslasevahetust linnavalitsuses. Kuigi ta soov ei oleks olnud aasta enne kohalike omavalitsuste valimisi linnavalitsuse koosseisu muuta, siis tüli koalitsioonikaaslaste vahel keris Värgi sõnutsi juba suve algusest saadik ning leidis oma lõpu eile õhtul.

ERR vahendas avalikkusele saadetud teates toodud Isamaa ja sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajate sõnu: "Alates 2017. aasta valimistest on Keskerakonnaga üheskoos Paide linna juhitud tulemuslikult, kuid kahjuks erimeelsused linnavalitsuses ja koalitsioonis ei võimaldanud jätkata. Tagamaks töörahu otsustasid Isamaa ja SDE lõpetada senise koostöö Keskerakonnaga ning moodustada uue koalitsiooni koos Reformierakonnaga."

"Tekkisid erimeelsused linnavalitsuses," ütles linnapea detailidesse laskumata. Et need oleksid kuidagi ideoloogilised olnud, pole ka Isamaa parempoolsete leeri kuuluva Värgi sõnutsi tõsi. Ta kommenteerib, et omavalitsustes maailmavaatelisi konflikte, nagu riigi tasandil, kindlasti ei ole.

Linnapea kinnitas, et koalitsiooni lagunemise põhjuseks pole ka fakt, et kriminaalpolitsei esitas Paide linnavolikogu keskerakondlasest esimehele Aivar Tublile kuriteokahtluse.

Tubli ütles sel nädalal Järva Teatajale, et talle esitati esmaspäeval kahtlustus kelmuse toimepanekus. "Kelmus seisnevat selles, et ma esitlesin ennast Riho Naerisele Paide linnavalitsuse esindajana ning tellisin temalt Paide linnavalitsuse nimel Viisu viinavabriku korstna varemete koristamise ja äraveo," selgitas Tubli ajalehele ning lisas, et kahtlus on ilmselgelt alusetu ning ta ei plaani linnavolikogu esimehe kohalt taanduda ega Keskerakonnast välja astuda.

Küll aga tähendab Keskerakonna väljaviskamine koalitsioonist seda, et Tubli tuleb siiski välja vahetada.

Järgnevatel päevadel lepitakse Isamaa, SDE ja Reformierakonna vahel kokku ka uues koalitsioonilepingus. Värk tõdes, et suures osas jätkatakse siiski senise suuna ja strateegiaga, kuna aasta enne valimisi pole mõistlik suuri muudatusi tegema hakata. Ta lisas, et eks leiab siiski ka midagi, mida saaks Reformierakonna ideedest ellu viia.