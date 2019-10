Keskerakond tegi riigikogu väliskomisjonis kavala vangerduse. Reitelmanni koht ENPA delegatsioonis nüüd kindlustatud?

Märgiline on see just neljapäevase väliskomisjoni istungi eel. Nimelt otsustatakse siis, kas Euroopa Nõukogu parlamentaalse assamblee (ENPA) delegatsiooni võiks kuuluda ka EKRE saadik Urmas Reitelmann. Delfi on varasemalt kajastanud, et tema kandidatuur on komisjoni patiseisu pannud.

Reitelmann nimetas mõni aasta tagasi venelasi "tibladeks" ja pagulasi "inimrämpsuks". Siiani oli komisjonis 12 liiget, neist kuus koalitsioonisaadikud ja kuus opositsiooni kuuluvad. Kotka-Repinski liitumine tähendab, et edaspidi on 13 saadikut.

Riigikogu pressitalitusest selgitati, et selline vangerdus ei nõua eraldi hääletust. Keskerakonna fraktsioon lihtsalt otsustas, et Kotka-Repinski ei jätka enam maaelukomisjonis, vaid mainitud väliskomisjonis. Neljapäevasel istungil on ta juba kohal ja saab hääletada.

Kotka-Repinski hetkel Delfi kõnele ei vastanud. Komisjoni esimees Enn Eesmaa (Keskerakond), aga nendib, et tõesti võib praegusest olukorrast järeldada, et koalitsioon soovib komisjonis ülekaalu.

Mis aga puutub Reitelmanni, siis Eesmaa ütleb, et ta on aru saanud, et ta on mitu korda vabandanud. "Küllaltki oluline on ka see, et uljad ja selgelt üle võlli läinud väljaütlemised olid siis, kui ta polnud poliitikas. Ennekõike vabandas ta nende inimeste ees, kes olid ta töökaaslased kaitseliidus."