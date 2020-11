Keskerakond taastas positsiooni Narvas

Fraktsiooni kuuluvad veel Tatjana Stolfat, Heli Adamovitš, Jekaterina Golubtsova, Jelena Kavrus, Anna Kovalenko ja Vladimir Butuzov.



"Narva linna arengu jaoks on tegemist olulise sammuga," lausus Tarmo Tammiste. "Narva Linnavolikogul saab olema tõhusam side Eesti Vabariigi valitsusega ja samuti tugevdas Keskerakond oma positsioone Narvas, mis on ajalooliselt olnud meie jaoks oluliseks piirkonnaks. Narvas on meie eesmärk tugevdada organisatsiooni ja kasvatada liikmeskonda."

Reedel allkirjastavad Keskerakonna fraktsioon ja fraktsioon Meie Narva koalitsioonilepingu.