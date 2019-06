Keskerakond soovib valimisringkondi Lääne- ja Ida-Virumaal liita

Erakond on seisukohal, et kui arutatakse poliitilist välireklaami ning aktiivse valimisagitatsiooni keelu tühistamise üle, õige hetk muuta ka valimisringkondi, et iga eestimaalase hääl oleks riigikogus senisest võrdsemalt esindatud.

Kui 1995. aastal oli ringkondade suurused vahemikus 8-11 mandaati, siis täna on see vahemik 5-15. Suurima ja väikseima ringkonna vahe on seega kolmekordne. Olukorrale on tähelepanu osutanud ka õiguskantsler, kelle hinnangul tuleb kaaluda valimisringkondade võrdsustamist.

Valimisringkondade muutmine on vajadus, millest on räägitud pikalt. Paraku on poliitiline tahe, suutmatus kokku leppida ning kartus ühe või teise erakonna soodustamise ees lükanud probleemide lahendamise alatasa kaugemale. Järgmised riigikogu valimised on aastal 2023. On õige aeg alustada vajalikku diskussiooni juba praegu, et tänane Riigikogu koosseis saaks panna aastate jooksul edasi lükatud teemale punkti.

Keskerakonna volikogu pakub ühiskondlikku arutelu alustamiseks välja, et Eestis oleks järgmistel Riigikogu valimistel 12 valimisringkonda, millest neli oleksid Tallinnas. Järgmistel valimistel võiksid uued valimisringkonnad olla Harjumaa; Hiiu-, Saare-, Lääne- ja Raplamaa ning Ida- ja Lääne-Virumaa moodustaksid ühe ringkonna. Eestimaa pealinnas Tallinnas oleksid valimisringkonnad Haabersti ja Põhja-Tallinn; Kristiine, pirita ja Kesklinn; Mustamäe ja Nõmme ning Lasnamäe.