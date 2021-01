Keskerakond sai kuriteokahtlustuse kätte

Aab selgitas, et kahtlustus on erakonnale esitatud, kuid esialgu kahtlustusega nõus ei olda ning erakond lükkab selle tagasi, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Peame praegu läbirääkimisi ühe advokaadibürooga. Juhatuse liikmetest esindavad erakonda prokuratuuris Jaak Aab ja Tanel Kiik," lisas Aab.

Ta selgitas, et teisi arenguid menetluses olnud pole, see käib praegu täies mahus edasi ning muid kommentaare veel teha ei saa.

Keskerakond juriidilise isikuna sai kuriteokahtlustuse mõjuvõimuga kauplemise osas Porto Franco rahastamise küsimuses. Lisaks on kahtlustuse saanud ka erakonna endine peasekretär Mihhail Korb, kes on süüdistused tagasi lükanud.

Vahi all on praegu ka ärimees Hillar Teder ning rahandusminister Martin Helme endine nõunik Kersti Kracht.

Artikkel refereeritud ERR-ist.

Partei endine peasekretär, samuti kahtlustuse saanud Mihhail Korb on viimati avalikkusele öelnud, et on oma poliitilises tegevuses lähtunud kehtivast seadusandlusest ja headest tavadest ega ole enda teada seadusega vastuollu läinud.

"Samas suhtun esitatud kahtlustusse väga tõsiselt. Olen Keskerakonna peasekretärina töötanud viimased kolm ja pool aastat ning oleme selle aja jooksul meeskonnaga palju korda saatnud," teatas ta ühes oma tagasiastumisega peasekretäri ameti kohalt.

"Võtsin erakonna mainet ja tulevikku silmas pidades vastu otsuse peasekretäri kohalt tagasi astuda. Jätkan tööd Riigikogu liikmena," lõpetas ta.