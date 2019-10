Keskerakond pannakse Euroopa liberaalide seas pikaajalise järelevalve alla

Illiberaalsed vaated



ALDE raport kirjeldab, et nende vaates on Eesti valitsusega seotud peamisteks muredeks paremäärmusliku EKRE poolt kaitstavad illiberaalsed vaated. „EKRE defineerib end migratsioonivastase, venevastase, Euroopa-vastase, feminismi- ja LGBT vastase parteina, kelle peaülesandeks on Eesti etniline säilitamine. Sellised vaated seavad ohtu demokraatia ja võivad kujutada endast ohtu liberaalsetele väärtustele,“ teatab dokument üldises vaates.

Aga siis tuuakse ära ka konkreetsed etteheited:

-Sõltumatute institutsioonide nagu näiteks peaprokuröri ametikoha politiseerimise oht on suureks mureks, sest see võib õõnestada õigusriiki ja kohtute sõltumatust.

-Kaalul paistab olevat ka sõnavabaduse, avaliku arvamuse, vähemuste õiguste austamine, sealhulgas venekeelse elanikkonna ja LGBT kogukonna oma.

-Märgitakse ära ka ajakirjanikele osaks saavad teravad arvustamised, kui need esitavad valitsuse ja eriti EKRE kohta kriitilisi vaateid.

-Eriti suure tähelepanuga märgitakse ära koalitsioonileppe punkt, mille järgi korraldatakse 2021. aastal rahvahääletus, et defineerida põhiseaduses abielu mehe ja naise vahelise liiduna. „See suurendab pingeid riigis,“ usuvad raportöörid.

Monitoorimine jätkub

Raporti järeldused, mis on Eesti koalitsiooni juhtumist ajendatud, on üpris teravad. Näiteks tõdetakse, et võimu andmine ekstremistlikule parteile nii, et see saab otsustada teatud oluliste küsimuste üle nagu sõnavabadus või vähemuste õigused, kujutab ohtu demokraatiale ja põhiõigustele ning seeläbi liberaalsetele vaadetele, mida ALDE-sse kuuluv erakond peaks edendama.

„Peab olema vastuvaidlematu tõsiasi, et ekstremistlikke parteidega valitsusse kuuluvad liberaalsed erakonnad tagavad sellise koalitsiooni tegevuses liberaalsete väärtuste kesksuse,“ öeldakse paberis.

Seetõttu resümeeritakse Keskerakonna kohta järgmiselt: „ALDE partei büroo leiab, et Eesti olukorra kohta tõstatatud mured on jätkuvalt aktuaalsed Kuigi selget rikkumist pole valitsuse tegevuse tõttu aset leidnud, on seetõttu edasine monitoorimine vajalik. ALDE büroo jätkab olukorra jälgimist ja koostab uuendatud raporti järgmiseks nõukogu koosolekuks 2020. aasta kevadel.“.