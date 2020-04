Keskerakond ostis Facebookilt koroonakriisisis erakonnale reklaami, ehtides end maksumaksjate sulgedega

Erakond loetleb postituses ette, mitmesaja miljoniga toetavad nad maaelu, töötajaid, kultuuri ja sporti, meditsiini, ettevõtete investeeringuid ning kohalikke omavalitsusi.

Siiski pole Facebooki reklaamis märgitud, et raha tuleb maksumaksjate taskust ning lisaks on plaaninud riik koroonakriisi mõjude leevendamiseks ka laenu võtta.

Täna hommikul kommenteeris reklaami ühismeedias Reformierakonna liige Valdo Randpere, kes pidas promo esialgu rumalaks naljaks Keskerakonna kulul. "Hommikul avastasin, et selle rumala, nõmeda, madala, odava, ilge, populistliku jne. reklaami on teinud Keskerakond ise. Iludusvõistlus katku ajal. Päris tõsiselt - kas teil häbi pole, "muutunud" Keskerakond? Ma olen peaaegu pettunud, et tegu pole valeuudisega. Täitsa õudne," seisis Randpere kommentaaris.