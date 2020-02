Keskerakond maadleb Ida-Viru valijate toetuse langusega. Mihhail Korb: olukord on murettekitav

Eesti Päevalehe tellitud peaministriuuringust selgus, et Ratase toetus on Ida-Virumaal oluliselt langenud. Tallinna kõrval teises suuremas venekeelsete valijatega piirkonnas peab teda parimaks võimalikuks valitsusjuhiks vaid 24% valimisõiguslikke inimesi. Nii väikest näitajat pole peaministrile enne veel registreeritud - see on lausa 20% väiksem kui näiteks mullu septembris.

Kuu alguses selgus koalitsiooniuuringust, et Keskerakonna reiting on langenud ka Tallinna venekeelsete valijate seas, kes ei toeta koostööd EKRE-ga. Keskerakondlik linnavõim aga oleneb suuresti venekeelsetest valijatest, sest nad on pealinnas hästi esindatud.