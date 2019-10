Keskerakond lubas ALDE-le kinnisel koosolekul üht ja rääkis Delfile teist juttu

See läheb täiesti vastuollu aga Korbi sõnadega. Kohe nõukogu istungi järel küsis Delfi Korbilt Kekserakonna seisukoha kohta rahvahääletuse kava osas ja peasekretär teatas, et partei pole midagi otsustanud ega lubanud.

Ukse taga teine jutt

„Hetkel ei ole Keskerakond ühtegi positsiooni selles küsimuses väljendanud ja vaatame, kuidas see olukord on, kui selleks on õige aeg,“ märkis keskerakondlane kõigepealt.

Kui Delfi päris konkreetselt, et kuuldavasti oli mees lubanud ALDE rahustamiseks teha rahvahääletusel aktiivselt kampaaniat põhiseaduse muutmise vastu, hakkas ta seda eitama. „Kas te olite saalis? Kuidas te saite seda kuulda, läbi ukse?“ päris ta hoopis ajakirjanikult viitega, et üritus polnud avalik.

Ja siis eitas kõike. „Ei, mina arutasin selle üle, mis olid eelmised sõnavõtud ja ei puudutanud kuidagi seda teemat ega andnud mingit hinnangut, mis positsiooni erakond võtab, sest erakond ei ole seisukohta võtnud. Aga kindlasti teeme seda.“

Kuid need sõnad lähevad risti vastuollu sellega, mida vahendas ALDE raporti koostaja otsesõnu Delfile.