Keskerakond liigub Tartus opositsiooni suunas

Nüüdseks Keskerakonnast välja visatud Monica Rand ei imestaks samuti koalitsiooni lõhkemise üle. "Arvestades neid tegevusi ja läbimõtlematuid otsuseid, mida praegu korraldatakse, siis see ei ole üldse välistatud," ütles ta.

Kõige lihtsam variant oleks oravatel Keskerakond välja vahetada volikogus kaheksat kohta omavate sotside vastu, kes on oma korda oodanud juba sügisest, kui Ranna võitlus alguse sai.

Tänaseni pole aga konkreetse ettepanekuga sotsidele lähenetud, ehkki viimased on fraktsiooni esimehe Gea Kangilaski sõnul kõvasti huvi üles näidanud.

Jõgi sõnul on sotsid aga kõigest üks variant ja ta ei välistaks koostööd ka mõne teise koosseisuga.

Matemaatiliselt on valikuid veel mitmeid - EKRE fraktsiooni kuulub viis liiget, Isamaa omasse kolm, valimisliit Tartu Heaks on esindatud kolme inimesega ja valimisliit Tartu Eest kahega. Lisaks on volikogus üks fraktsioonitu volinik.

Keskerkonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots ja partei volikogu fraktsiooni esimees Vladimir Šokman jäid Delfile täna kättesaamatuks. Samuti ei õnnestunud vabada volikogu esimeest ja fraktsiooni ase-esimeest Aadu Musta.

Umbusalduse algatatamiseks läheks seaduse järgi vaja neljandikku koosseisust, mis Tartu puhul tähendaks kolmeteistkümne volikogulase allkirjaga paberit, mis tuleks esitada sel neljapäeval volikogu istungil.

Kui allkirjad kokku saadakse, on lähim võimalik päev Ranna umbusaldamiseks alles veebruarikuine volikogu istung, kus umbusalduse läbiviimiseks oleks vaja juba 25 häält.

Mis on viinud praeguse olukorrani?

2017. aastal kutsus toonane Tartu Keskerakonna piirkonna juht Aadu Must Monica Ranna ülikoolilinna abilinnapeaks. Rand kolis seetõttu oma eluga Tartusse ja korraldas oma elukorralduse ümber.

Mullu septembris oli ta juba kujunemas Tartu esikeskerakondlaseks ja kandideeris piirkonna juhatuse esimeheks. Tema õnnetuseks kandideeris samale positsioonile ka riigikogu valimiste järel Keskerakonda astunud Jaan Toots, kes ka valituks osutus.

Toots otsustas aga piirkonna esimehena muudatusi teha ka Tartu linnavalitsuses, kuhu tal endal küll asja pole, aga Keskerakonnal on. Ta sai oma selja taha volikogus fraktsiooni juhtivad Rein Koka ja Vladimir Šokmani, kes ei ole samuti rahul sellega, et Rand abilinnapea toolil istub. Nende arvates ei oma Rand selleks mingisugust mandaati, ehkki volikogu on ta linnavalitsusse hääletanud.

Tootsi plaan oligi siis välja vahetada Keskerakonna abilinnapead Madis Lepajõe ja Monica Rand. Asemele ei olnud tal küll kedagi pakkuda, aga põhjenduseks ütles vaid, et nad ei ole piisavalt erakonnaga tegelenud.