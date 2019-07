Keskerakond koondas Kesknädala peatoimetaja. Kas parteileht pannakse kinni?

Veiserik sõnas, et eile teatas Korb talle: "Seoses Eesti Keskerakonna struktuuri muudatusega ning töö ümberkorraldamisega ja töömahu vähenemisega, kaob vajadus ajalehe Kesknädal peatoimetaja ametikoha olemasoluks, selle tulemusena kokkulepitud töö lõpeb."

Aktile oli Veiseriki sõnutsi alla kirjutanud üksnes Korb, kellega tal oli sõlmitud tööleping. "Eilne koondamisteade tuli mõningase üllatusena. Koostöö Mihhail Korbiga sujus kenasti ja hindasin peasekretäri oma ülemusena kõrgelt," nentis Veiserik.

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi sõnas Delfile, et Kesknädal on ja jääb. "Muutuv meediamaastik sunnib aga ka meid otsima parimaid võimalusi inimesteni jõudmiseks, mistõttu ootab Kesknädalat ees tõepoolest reorganiseerimine, millest täpsemalt saame rääkida hiljem," märkis ta. "Soovime pakkuda senisest enam põhjalikku ja analüütilist sisu eelkõige meie poliitmaastiku, aga ka teiste eluvaldkondade kohta ning muuta lehe kontseptsiooni. Seejuures panustada senisest enam ka Kesknädal.ee portaali arendamisse. Keskerakond jääb nii oma valijaid kui ka kõiki teisi Eestimaa elanikke meie otsustest, tegudest ja eesmärkidest informeerima."

Veiserik nendib, et loomulikult on tal kahju jääda viimaseks Kesknädala peatoimetajaks, arvestades seda, et leht saab augustis 20- aastaseks. "Samas mõistan ma ka Keskerakonna majanduslikke raskusi ning vajadust kulusid kokku tõmmata," lisas ta. "Kui minu koondamine aitab päästa Keskerakonna majanduslikku seisu, siis on kahtlemata erakonna juhtkonna jaoks sellise ohvri toomine õigustatud."

Ta on töötanud Kesknädalas 2008. aasta jaanuarist. Peatoimetajaks sai ta 2016. aasta detsembris.