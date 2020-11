Keskerakond konsulteerib ministriameti täitmise ootuses ka kunagiste valitsusliikmetega

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles "Aktuaalse Kaamera" vahendusel, et ministriks otsitakse professionaali, kel on eelnev poliitiline kogemus. See ei välista tema sõnul näiteks ka erasektorist tulijaid, kes mõistavad, kuidas poliitikat tehakse.

"Eeskätt on meie pilgud suunatud erakonna sisse. Meil on päris palju tugevaid kandidaate, meil on päris palju inimesi, kes on saanud juurde selle viimase aja jooksul, kus me oleme võimul," märkis Korb ERR-ile.

Ka Keskerakonna juhatuse liige Tõnis Mölder ütles, et uut kandidaati otsides konsulteerib peaminister ka varasemate ministritega: "Ta lähipäevadel konsulteerib väga palju nii tänaste valitsusliikmetega kui ka nende inimestega, kellel on olemas eelnev valitsuskogemus."

Peale Korbi ei kuulu Jüri Ratase praegusesse valitsusse Kadri Simson, Tarmo Tamm, Martin Repinski ja Janek Mäggi. Neist erasektoris on Janek Mäggi, teised on endiselt poliitikas.

Ent kas uueks ministriks võib saada parlamendist lahkuv Andrei Korobeinik, keda peetakse spekulatsioonides võimalikuks kandidaadiks?

Mihhail Korb jättis selle ütlemata. Küll aga nentis Korb, et ministri leidmisel on kõrghariduse olemasolu oluline, mis räägib Korobeiniku kahjuks - teadupärast piirneb tema koolitee lõpetamata kõrgharidusega.