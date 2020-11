Keskerakond kaalub oma küsimuste lisamist abielu rahvahääletusele

Riigikogu demokraatia töögrupi liige Andrei Korobeinik (KE) kinnitas, et küsimuste lisamist rahvahääletusele arutatakse, kuid konkreetsemaid plaane veel paigas pole. Sarnaselt samasooliste paaride õigust abielule polariseerivad ühiskonda näiteks kanepi legaliseerimine või eutanaasia valikuvabadus.

Korobeinik ütles, et eutanaasia vajaks lisaks rahva arvamusele selget legaalset raamistikku, seega seda küsimust nad kevadisel hääletusel küsida ei plaani. Ka kanepi legaliseerimise kohta andis Korobeinik pigem eitava vastuse. Ta nentis, et tegelikult on kõik küsimused ühiskonda polariseerivad, kui ühel seisukohal pole just 90-protsendilist ülekaalu. “Ka see, kas kellakeeramine peaks lõppema suveajal või talveajal,” tõi Korobeinik näite.