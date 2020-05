Keskerakond kaalub Isamaasse kuuluva poliitiku esitamist presidendikandidaadiks

Poliitikud on ühel meelel, et parlamendis ei valita presidenti ka 2021. aasta augustis ära - jõujooned on sellised nagu nad on - ning asi läheb valijameeste kätte. “Kui leiaksime tugeva kandidaadi, siis suudaksime valijameeste kogus presidendi ära valida,” oli Karilaid lootusrikas. Ta tuletas meelde, et möödunud valimisel, 2016. aastal ühtset kokkulepet polnud ja asja aeti tagatubades.

Kaja Kallase kinnitusel on Reformierakond valmis kõiki kandidaate arutama. Küll möönis Kallas aga seda, et Reformierakonnal pole ilmselt mõistlik oma kandidaadiga välja tulla. “Vaadates meie erakonna vastaseid, siis meie kandidaat ei saaks kindlasti valitud,” nentis Kallas.

Kuid kes see kandidaat siis olla võiks? Nagu selgub, siis ükski partei pole teemat isikupõhiselt veel arutanud. Mõneti on see ka mõistetav, sest presidendi valimised toimuvad alles 14 kuu pärast, 2021. aasta augustis.

Ootamatu avangu teeb aga Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid. “Kiigutame seda teemat nii kaua, kuni saame lõpuks Jüri Luige presidendiks,” kommenteeris ta. "Olen muutunud Jüri Luige fänniks. Tema iseloomuomadused, teadmised ja rahvusvaheline haare on täitsa olemas ning Luige näol oleks meil üle pika aja hea president."