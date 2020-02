Keskerakond ja Isamaa võimuliidu vähenenud toetuse pärast ei muretse

Keskerakonna valijaist peab praegu EKRE ja Isamaaga ühes paadis olekut parimaks võimaluseks alla poole ehk 41% valijatest. Märkimisväärne hulk eelistaks aga hoopis koalitsiooni Reformierakonnaga.

Erakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles, et erinevaid uuringuid tehakse iga kuu mitu tükki ja tema tunnetus praeguse uuringu tulemustele ei vasta. "Tunnetan inimestega erinevates maakondades suheldes toetust tänasele liidule," kinnitas ta.

Kommenteerides seda, et osa Keskerakonna valijatest näeks meeleldi koalitsiooni Reformierakonnaga, vastas Karilaid, et puutepunkte on selleks liiga vähe. "Keskerakonna vaatevinklist on Reformierakonnale vaja restarti. Alles siis tekib teoreetiline võimalus nendega tõsisemalt arutleda Eesti tuleviku üle," ütles Keskerakonna aseesimees. Ta lisas, et erakonna pea kahekümnest juhatuse liikmest on ainult Yana Toom väljendanud huvi, et liidu võiks sõlmida Reformierakonnaga.

Ka Isamaa valijate toetus on vähenenud

Isamaa valijate hulgas on praeguse koalitsiooni toetus veel madalam kui Keskerakonna valijate seas - 38%. Suurem osa Isamaa toetajatest tahaks näha liitu hoopis Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega.

"Mina olen ikka lähtunud sellest, mida ma tajun kohtumistel ja milline on inimeste vahetu tagasiside," ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. "Arvamusi on muidugi erinevaid, aga palju on inimesi, kes toetavaid meid ja kellele lähevad korda probleemid, mida me lahendame," ütles ta.