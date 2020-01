Keskerakond hakkab täna otsima Reformierakonnale sobivat Tartu abilinnapeakandidaati

Juba mitu kuud kerinud võimutüli muudab keerukamaks see, et Tartu linnavolikogu peab hääletama Ranna umbusalduse poolt, sest ise Rand tagasi astuda ei kavatse. Kuna aga Ranna tagasikutsumise poolt ei pruugi olla kõik Tartu linnavolikogu keskerakondlastest saadikud, võib linnavolikogus üldse hääli puudu jääda, et Rand maha võtta.

Olukorda muudab keerulisemaks see, et Ranna mahavõtmist toetav Tartu keskerakondlaste juht Jaan Toots tahab väidetavalt panna uueks abilinnapeaks Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokovi. Viimase kireva poliitilise mineviku tõttu suhtub Reformierakond temasse ettevaatlikult.

Toots ütles, et täna õhtul on Tartu keskerakondlastel koosolek, kus tuleb arutusele kaks kandidaati. Ta julgustas Tartu keskerakondlasi, et kui kellelgi on välja käia veel mõne võimaliku abilinnapeakandidaadi nimi, siis sellega saab täna õhtul välja tulla ja seejärel saavad keskerakondlased oma otsuse teha.