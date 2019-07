Keskerakond EKRE-ga erimeelt: Euroopa Nõukogust eemale jäämine tähendaks stagnatsiooni

Ent seda seisukohta ei jaga nende koalitsioonipartner Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), mille eilsel volikogul kõlas ettepanek panna Eesti jätkamine EN-is parlamendis hääletusele. Osaluse peatamise vajalikkust põhjendati sellega, et organisatsioon on pärast Venemaa volituste taastamist kaotanud oma moraalse autoriteedi.

"Leian, et nimetatud ettepanek on tõenäoliselt tehtud emotsiooni pealt, mida on varasemalt tunnistanud ka siseminister Mart Helme," arvas riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott (Keskerakond).

Ta lisas, et poolt ja vastuargumente ratsionaalselt ja rahulikult analüüsides, siis Eesti lahkumine Euroopa Nõukogu laua tagant ei tee kuidagi Ukraina ja Gruusia olukorda paremaks.

"Euroopa Nõukogu on oluline demokraatia ja inimõiguste eest seisev organisatsioon ning neid garantiisid oma õiguste kaitseks ei saa Eesti inimestelt ära võtta. 21. sajandil sellisesse organisatsiooni mittekuulumine oleks stagnatsioon," rääkis Ott.

Ott lisas, et EKRE varasemaid väljaütlemisi arvestades oli sellise ettepaneku esitamine ka eeldatud. "Keskerakond leiab, et Eesti kuulumine Euroopa Nõukogusse on vajalik."